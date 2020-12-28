الخزعلي يتهم شركة امنية بريطانية باغتيال سليماني والمهندس

2020/12/28 | 11:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، شركة (جي فور إس) البريطانية، المسؤولة عن أمن مطار العاصمة العراقية في بغداد، بالتورط في قضية اغتيال قاسم سليماني، وابو مهدي المهندس، مطلع العام الحالي.وقال الخزعلي في تصريح لقناة “العهد” التابعة … Readmore

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