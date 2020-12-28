عقب رصدها بالكاميرات الحرارية.. الحشد يحبط محاولة تسلل لداعش جنوب سامراء

2020/12/28 | 11:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن احباط محاولة تسلل لتنظيم “ داعش” الاجرامي جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي احبطت، فجر اليوم، محاولة تسلل لعناصر داعش في منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء المقدسة”.وأضاف البيان أن “احباط الهجوم جاء عقب رصدها بالكاميرات الحرارية”.



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