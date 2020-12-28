عرب كركوك: الشهيد المهندس دافع عن العراقيين بكل مكوناتهم

2020/12/28 | 11:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك..أكد القيادي العربي في كركوك حاتم العاصي، الاثنين، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس دافع عن جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم، مشيرا الى أن استشهاده ترك خسارة ثقيلة في نفوس الجميع.وقال العاصي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أهالي كركوك وتحديداً من أبناء المكون العربي من سكان الحويجة والرياض والرشاد يتذكرون المواقف البطولية للحشد والشهيد المهندس، أيام تحرير مناطقهم من سيطرة عصابات داعش واحتضان العوائل النازحة بكل إنسانية”.وأضاف أن “المهندس دافع عن عراقية كركوك”، لافتا إلى أن “استشهاد المهندس اثر الضربة الأميركية مثلت خسارة لجميع المكونات”.وتابع العاصي، “اننا نطالب في هذه الذكرى الأليمة بحماية أبنائه من الحشد الشعبي، وعدم الانجرار وراء المؤامرات التي تحاك ضدهم”.



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