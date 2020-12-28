2020/12/28 | 11:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس جامعة العلم والصناعة الإيرانية جبار علي ذاكري، أن القمر الصناعي الثاني المصنع من قبل الجامعة وهو “ظفر 2” جاهز للإطلاق.وأشار ذاكري إلى أن فترة صناعة القمر الصناعي في الداخل تستغرق ما بين 18 إلى 24 شهرا كحد أقصى وقال: “إن جامعة العلم والصناعة الإيرانية قامت بإعداد النموذج الثاني للقمر الصناعي “ظفر” الذي هو الآن جاهز للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي بعد أن اجتاز جميع مراحل الإنتاج وحصل على الموافقة اللازمة من المنظمة الفضائية”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”.وأضاف: “إن الجامعة وقعت عقدا مع وزارة الاتصالات لتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية، وكان القمر الصناعي “ظفر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلن عن جاهزية القمر الصناعي “ظفر2” للإطلاق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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