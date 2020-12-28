2020/12/28 | 11:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الإيرانية: سليماني كان يحمل رسالة للسعودية يوم اغتياله.. وهذا طلبنا من ترامب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/28 | 11:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية: سليماني كان يحمل رسالة للسعودية يوم اغتياله.. وهذا طلبنا من ترامب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإيرانية: سليماني كان يحمل رسالة للسعودية يوم اغتياله.. وهذا طلبنا من ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).