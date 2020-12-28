إرتفاع أسعار الذهب

2020/12/28 | 11:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بما يصل إلى 1.3 بالمئة في ظل ترحيب المستثمرين بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة مساعدة متضرري الجائحة التي طال انتظارها، فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار

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