الصحة تكشف عن

2020/12/28 | 11:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الصحة والبيئة، عن تخوفها الوحيد من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

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