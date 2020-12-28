الكهرباء عن استيراد الطاقة من تركيا: ما زال الأمر مبكرا

2020/12/28 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وزارة الكهرباء، الاثنين، إن الحديث عن استيراد الطاقة من تركيا، ما زال مبكرا، نافية وجود أي موقف رسمي بخصوص هذا الأمر.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (28 كانون الاول 2020)، إن "وزير الطاقة الايراني سيصل الى بغداد غدا الثلاثاء لبحث موضوع الغاز والديون والمستحقات الواجبة الدفع للجانب الايراني، مبينا ان الديون تبلغ ملياري و600 دولار".

واضاف، انه "سيتم مناقشة ايضا تراجع اطلاقات الغاز المجهزة لمحطات الانتاج والتي تسببت بخروج 7 الاف ميكاواط من المنظومة الوطنية، مما اثرت وبشكل كبير على ساعات التجهيز"، مؤكدا انه "سيتم مباحثة كذلك الخطوط الناقلة للطاقة والمربوطة تزامنيا مع المنظومة العراقية بشكل مستفيض لمعالجة الموضوع".

وبشان بدء العراق استيراد الطاقة من تركيا قال موسى، انه "لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل وزارة الكهرباء بهذا الشأن، مؤكدا ان الحديث عن هذا الربط ربما يكون مبكرا لانه الى الان لم تختبر اللمحات الفنية اللازمة لانضاج المشروع".

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