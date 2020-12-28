بعد تغيير سعر صرف الدولار.. التجارة تحدد آليات متابعة التلاعب بالأسعار

2020/12/28 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

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أسواق عراقية

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة التجارة، الإثنين، قيامها بمتابعة التلاعب بالأسعار في الاسواق المحلية بعد تغيير صرف الدولار بالمقارنة مع الدينار العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، 28 كانون الأول 2020، ان "الفرق الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية مع الاجهزة الامنية في وزارة الداخلية، قامت بجولات ميدانية في علوتي الرشيد والتاجي والاسواق والمحال التجارية في جانب الكرخ لمتابعة اسعار المواد الغذائية والزراعية ومحاصيل الخضر والفواكه".

ونقل البيان عن مدير عام الدائرة محمد حنون كريم، تأكيده ان "الفرق الرقابية مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية سجلت اثناء متابعتها للأسواق المحلية ارتفاعا نسبيا في اسعار الرز المستورد والمحلي وكذلك زيت الطعام والطحين المستورد والسكر وبيض المائدة المحلي من خلال متابعة فاتورات الشراء مع تسجيل استقرار اسعار الفواكه والخضر".

وأشار إلى ان "الفرق الرقابية وجهت انذارا أوليا للمتلاعبين بالأسعار وخصوصا للمواد المنتجة محليا وذلك بعدم استغلال الوضع الحالي والتلاعب برفع الاسعار، وبخلافه ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال الاستمرار والمغالاة بالأسعار".

ر.إ

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