بينها طائرات F- 16 وسوخوي.. مصدر يكشف سبب الطيران المكثف في سماء بغداد - عاجل

2020/12/28 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الاثنين (28 كانون الثاني 2020)، سبب الطيران المكثف في سماء بغداد، منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوة الجوية نفذت طلعات استعراضية اليوم، استعداداً ليوم عيد الجيش الذي يصادف في السادس من كانون الثاني من كل عام".

وأضاف، أن "طائرات مختلفة، بينها سوخوي وF- 16 شاركت في الاستعدادات، وستشارك في الاستعراض الذي تتم الاستعدادات ليكون بمستوى كبير".

وأشار الى أن "طائرات صغيرة استطلاعية ومسيرة، شاركت في (البروفا)، تحضيراً للاحتفال المرتقب".

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