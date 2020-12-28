مدرب النجف يطالب بعقوبة شديدة بحق لاعب من القوة الجوية بسبب اهانة محترفه الكاميروني

2020/12/28 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

طالب مدرب النجف بكرة القدم حسن أحمد اليوم الاثنين (28 كانون الاول 2020)، إنزال عقوبة شديدة بحق لاعب الجوية المغترب لؤي العاني بعد إهانة محترف فريقه الكاميروني تالا في لقاء الامس بين الفريقين.

وقال احمد في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "إهانة محترفنا الكاميروني من قبل لاعب الجوية لؤي العاني من الصعب أن تمر مرور الكرام، خاصة وان هناك انباء عن وصول الحركة المشينة الغريبة على ملاعبنا الى الاتحاد الدولي باللعبة بتسجيل تلفزيوني، وتعد الحركة أشد قساوة من البصق وهي مستهجنة ولابد من عقوبة توازي الحدث".

وأضاف أن "الكل راقب الحركة من خلال التلفزيون وانها مقصودة وانا اعترضت على الحكم في الملعب ونبهته عليها، والجميع استغرب الواقعة".

وكان الكاميروني تالا قد كتب في صفحته الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعي منشوراً بعد الواقعة ذكر فيه :"كرة القدم أسمى من هذه الافعال فاليوم وخلال مباراة الدوري العراقي كنت ضحية لابتذال وهذه اول مرة في حياتي اتعرض لهذا النوع من الاهانة من بعد ان لعبت الكثير من البطولات لم اتعرض فيها ولم اكن ضحية لهذا النوع من الاهانات ولكن مع ذلك واحتراماً لنفسي اعتبرت ان الفعل غير متعمد".

واضاف :"لكن بعد مشاهدتي الفيديو علمت ان الحركة مقصودة".

يشار الى ان مباراة النجف والجوية جرت على ملعب النجف امس الاحد ضمن منافسات الجولة (11) بدوري الكرة الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي.

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