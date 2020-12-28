القبض على خلايا نائمة في كركوك شمالي العراق

2020/12/28 | 11:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين يعملون ضمن "الخلايا النائمة" في محافظة كركوك....

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