2020/12/28 | 12:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، ابرز المحاور التي سيتم مباحثتها مع وزير الطاقة الايراني، فيما اوضحت حقيقة بدء استيراد الطاقة من تركيا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، في تصريح صحفي، ان وزير الطاقة الايراني سيصل الى بغداد غدا الثلاثاء لبحث موضوع الغاز والديون والمستحقات الواجبة الدفع للجانب الايراني، مبينا ان الديون تبلغ ملياري و600 دولار.واضاف، انه سيتم مناقشة ايضا تراجع اطلاقات الغاز المجهزة لمحطات الانتاج والتي تسببت بخروج 7 الاف ميكاواط من المنظومة الوطنية، مما اثرت وبشكل كبير على ساعات التجهيز، مؤكدا انه سيتم مباحثة كذلك الخطوط الناقلة للطاقة والمربوطة تزامنيا مع المنظومة العراقية بشكل مستفيض لمعالجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء: الحديث عن الربط الكهربائي مع تركيا لايزال مبكراً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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