وفد عراقي رسمي يزور طهران

2020/12/28 | 12:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيور/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، عن وصول وفد عراقي رسمي الى العاصمة طهران مساء امس، مشيرة إلى وجود زيارات منتظمة مع الاخوة العراقيين وهذا طبيعي بين ايران والعراق.وقال المتحدث باسم الوزارة خطيب زادة في مؤتمر صحافي، إن “وفدا عراقيا برئاسة مستشار رئيس الوزراء وصل طهران أمس”، مبينا أنه “لدينا زيارات منتظمة مع الاخوة …

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