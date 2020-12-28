موازنة تقصف ’رقبة’ رواتب الموظفين.. استعداد برلماني لقطع الطريق “تقرير”

2020/12/28 | 12:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع الخضة الاقتصادية التي تعرض لها العراق، بخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أجاز مجلس الوزراء الموازنة المالية للعام 2021، حيث شملت على ضرائب جديدة و تخفيضات في رواتب الموظفين، والمسؤولين الحكوميين، وهو ما أثار مخاوف لدى طبقات من العاملين في القطاع العام.وأقرت الحكومة مسودة مشروع قانون موازنة 2021، تمهيداً للتصويت عليها بشكل …

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