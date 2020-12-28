الخارجية الإيرانية: قاسم سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى السعودية يوم اغتياله

2020/12/28 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم

الاثنين، إن قاسم سليماني كان يحمل

رسائل دبلوماسية معه إلى السعودية يوم

اغتياله في بغداد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب

زادة، على تلقي طهران في وقت سابق رس

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