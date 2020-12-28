جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 19 مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

2020/12/28 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

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تجاوز عدد الأشخاص الذين أصيبوا بوباء كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة التسعة عشر مليون شخص حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، ما يعني أنّ البلاد سجّلت مليون حالة إضافيّة في أقلّ من أسبوع.

وأظهرت بيانات الجامعة أنّ الولايات المتحدة، البلد الأوّل في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس حيث احصت البلاد أيضًا أكثر من ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ألف وفاة جرّاء الجائحة.

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