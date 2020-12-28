2020/12/28 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم العشرات من أساتذة الجامعات والأكاديميين في جامعة الموصل وقفة احتجاجية على قرارات رفع سعر صرف الدولار وقرار الاستقطاع من رواتب الموظفين.

وأكد المحتجون أن هذه السياسة المالية سيكون لها نتائج سلبية كبيرة على المجتمع وستؤدي الى ارتفاع نسب البطالة والفقر وتزايد نسب الجرائم الجنائية، مشيرين إلى أن الاستقطاع من رواتب الأكاديميين هو ظلم حقيقي يمس قوت الشعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكاديميو الموصل ينظمون وقفة احتجاجية على رفع صرف الدولار والاستقطاع من رواتبهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكاديميو الموصل ينظمون وقفة احتجاجية على رفع صرف الدولار والاستقطاع من رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).