السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب السلالة الجديدة من كورونا

2020/12/28 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت المملكة العربية السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة اسبوع إضافي بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الداخلية إن المملكة ستقوم بتمديد الإجراءات لمدة أسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع.

وأشار البيان إلى أن المملكة ستسمح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية.

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