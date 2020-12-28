بالصور .. تظاهرات امام البنك المركزي للمطالبة باقالة المحافظ

2020/12/28 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد تظاهر العشرات من المواطنين اليوم الاثنين ، امام البنك المركزي للمطالبة باقالة المحافظ مصطفى غالب مخيف”.

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