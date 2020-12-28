رسميًا: رئاسة البرلمان تحدد المدة المفترضة لانجاز وتشريع موازنة 2021.. كم ستتأخر الرواتب لحين اقرارها؟

2020/12/28 | 12:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، أن البرلمان ينتظر وصول موازنة عام 2021 خلال الاسبوع الجاري، مرجحاً اقرار قانون الموازنة العامة خلال شهر بعد وصولها الى البرلمان.

وقال الحداد في تصريحات للوكالة الرسمية وتابعتها “يس عراق”، إن “مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ لم يصل إلى مجلس النواب، لكن من المنتظر أن يصل المشروع خلال الاسبوع الجاري”، مؤكداً “المضي بالاجراءات القانونية و التشريعية فور وصول القانون لمناقشته والتصويت عليه”.

ورجح أن “يكون طلع الشهر المقبل أن يتم قراء مشروع قانون الموازنة قراءة أولى ومن ثم بعدها القراءة الثانية، وتتم المناقشات المستفيضة في اللجان المعنية، كاللجنة المالية وداخل قبة البرلمان، حيث ستكون هنالك تغييرات ومناقشات حادة حول فقرات وابواب القانون ومواده”.

وتابع انه”من المحتمل اجراء تعديلات على الموازنة كتقليل النفقات أو المناقلة في الابواب أو الطلب الى الحكومة لتعديل بعض الفقرات”.

وأشار إلى أن “مدة المناقشات على مشروع القانون والتصويت علىيه تستغرق من ٢٠ يوماً الى شهر”.

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