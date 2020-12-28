احباط عملية لسرقة النفط الخام في البصرة

2020/12/28 | 12:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ احبطت وكالة الاستخبارات عملية لسرقة النفط الخام في البصرة.وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" ان مفارز وكالة الاستخبارات في البصرة تمكنت من احباط عملية سرقة النفط الخام من خرق في الانبوب الناقل (١٥ عقدة) للمادة من خلال ربط صمام على الانبوب متصل به انبوب بلاستيكي ممتد داخل شق حوالي (١٠سم) من مكان الخرق لتسهيل عملية التهريب"./انتهى9

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