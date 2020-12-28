المخدرات وآثارها المدمرة على الشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2020/12/28 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي المخدرات تعتبر أحد الوسائل في ترقيد وتخدير والخمول للشعب بحيث تجعله عاجزاً عن القيام بالأعمال الاعتيادية وإنجاز مسؤولياته وحياته بشكل إنساني متكامل العقل والإرادة والعمل من إشاعة ونشر الحبوب المخدرة أو الكريستال ومع مرور الوقت يعد تسربها وتغلغلها في جسم الإنسان وأعصابه بحيث يصبح مريضاً وعدم استطاعته التخلي عن استعمالها بشكل يومي ويصبح مخدراً وعاجزاً وخاملاً عن القيام بأي عمل إنساني ويقضي يومه نائم ......





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