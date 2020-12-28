الاستخبارات تحبط عملية سرقة للنفط الخام في البصرة

2020/12/28 | 12:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن أحباط عملية لسرقة النفط الخام في محافظة البصرة.وقالت الوكالة في بيان، انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارزها من احباط عملية سرقة النفط الخام من خلال خرق على الانبوب الناقل (١٥ عقدة) للمادة اعلاه من خلال ربط صمام على الانبوب متصل به انبوب بلاستيكي ممتد داخل شق حوالي (١٠سم) من مكان الخرق لتسهيل عملية التهريب”.وأضافت انه “تم اجراء اللازم وصيانة الخرق من قبل الجهات المختصة”.

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