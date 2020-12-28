حقنة عملاقة في سماء ألمانيا

2020/12/28 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسم طيار ألماني شاب حقنة عملاقة في السماء على مسار جوي بلغت مسافته نحو 300 كيلومتر في بادن فورتمبيرغ، قبيل بدء حملة التلقيح الأوروبية ضد جائحة كورونا.

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