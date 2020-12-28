2020/12/28 | 12:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في ظل ترحيب المستثمرين بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري الجائحة، التي طال انتظارها، فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار.وبحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1888.84 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1900.04 دولار.فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1893.20 دولار للأونصة.وقع ترامب أمس الأحد حزمة مساعدة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، مما يجدد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين ويمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية.وقال جيفري هالي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار الذهب تبلغ الذروة بعد إقرار حزمة التحفيز الأمريكية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الذهب تبلغ الذروة بعد إقرار حزمة التحفيز الأمريكية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار الذهب تبلغ الذروة بعد إقرار حزمة التحفيز الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).