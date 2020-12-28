العمل النيابية: 40% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر

2020/12/28 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية فاضل الفتلاوي، الاثنين ، أن حوالي ٤٠ % من العراقيون يعيشون تحت خط الفقر ، مشيرا إلى أن لجنته تعتزم وضع خطط وآليات في موازنة 2021 للحد من نسبة الفقر .وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “نسبة الفقر في العراق وصلت الى ٤٠ % من مجموع سكان البلاد”، مبينا أن “الفقر ينهش العراقيين بسبب الاوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق”.وأضاف أن لجنة العمل تعتزم وضع خطط وآليات في موازنة 2021 من شأنها الحد ولو بنسبة معينة من حالات الفقر المتزايدة”.وتابع الفتلاوي، أن لجنته “تعمل حاليا على ثلاث محاور من أجل تضمينها في موازنة العام المقبل”، مشيرا الى ان “الأولوية ستكون للشرائح الفقيرة في ايجاد مصدر دخل لهم ولعوائلهم”.

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