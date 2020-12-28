الطاقة النيابية: العراق يستورد غازا باكثر من 3 تريليونات دينار سنويا

2020/12/28 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية غالب محمد، يوم الاثنين، ان اكثر من 3 تريليونات دينار استيرادات العراق السنوية من الغاز من الخارج، مبينا وجود أسباب داخلية وخارجية تمنع الاستثمار في الغاز.

وقال محمد في تصريح صحفي نقلته وكالة شفق نيوز واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدم استثمار الحقول الغازية الطبيعية قد ادى بالعراق الى استيراد الغاز من دول الجوار لتغذية المحطات الكهربائية"، مبينا ان "العراق يستورد أكثر من 3 تريليونات دينار سنويا من الغاز من دول الجوار".

وأضاف محمد، أن "هناك أسباباً داخلية لعدم استثمار الغاز في العراق، تتعلق بالوزراء الذين تقلدوا وزارة النفط الذين هم من السياسيين وافكارهم سياسية وليس من اصحاب الاختصاص او الافكار الاقتصادية النفطية"، لافتا الى ان "جل اهتمام وزراء النفط هو زيادة الانتاج النفطي وإهمال زيادة الإنتاج من الغاز".

وتابع ان "العامل الخارجي يتعلق بدول الجوار التي تحاول ابقاء العراق بعيدا عن زيادة إنتاجه الغازي والاعتماد عليها في تزويدنا بالغاز".

واشار محمد الى ان "العراق يمتلك احتياطيا كبيرا للغاز في المناطق الجنوبية والشمالية، وفي حال استثماره بالشكل الأمثل فإنه يكفيه ليس في توليد وتشغيل محطاته الكهربائية وانما حتى في تصدير الغاز الى الخارج، ليضيف إيرادات مالية الى الموازنة العامة".

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