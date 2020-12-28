سرقة نفط خام بـ’حيل شيطانية’.. الاستخبارات العسكرية تحبط العملية

2020/12/28 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أحبطت وكالة الاستخبارات، الإثنين، عملية سرقة للنفط الخام بمحافظة البصرة.

وقالت الوكالة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الأول 2020): إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات البصرة من إحباط عملية سرقة النفط الخام من خلال خرق على الانبوب الناقل (١٥ عقدة)، للمادة أعلاه من خلال ربط صمام على الانبوب متصل به أنبوب بلاستيكي ممتد داخل شق حوالي (١٠سم) من مكان الخرق لتسهيل عملية التهريب".

وتابع، "حيث تم اجراء اللازم وصيانة الخرق من قبل الجهات المختصة".

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