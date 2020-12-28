2020/12/28 | 12:30 - المصدر: سفن سكاي

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أفاد مصدر أمني بأن وزير الداخلية عثمان الغانمي سيعقد مؤتمراً داخل قيادة عمليات البصرة مع شيوخ عشائر ووجهاء المحافظة على خلفية النزاعات التي حدثت مؤخراً.



يأتي ذلك بعد وصول وزير الداخلية صباح اليوم الاثنين إلى البصرة بمرافقة عدد من القادة العسكريين.

وذكرت مصادر صحفية أن “الغانمي عقد اجتماعاً حال وصوله في مقرقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، وإجتماعاً آخراً مع قائدي الشرطة والعمليات.

وبيّن أن الوفد ضم نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ومستشار الوزير وقائد شرطة حرس الحدود وقائد قوات الرد السريع ومدير شرطة الطاقة مدير شوؤن العشائر ومدير دائرة العلاقات والاعلام.

يشار الى أن النزاعات العشائرية المسلحة تتكرر بإستمرار وفي مناطق مختلفة من البصرة وكان آخرها مقتل شخص في نزاع مسلح وقع في خور الزبير غربي البصرة، فيما أحرقت 4 منازل بالإضافة لمركبة صالون تعود لأحد المتهمين بقتل الضحية فضلاً عن تحطيم مركبة حمل تحمل لوحات تسجيل حكومية، وذلك بسبب مشاجرة بين أطفال وخلاف قديم، وفقا لمصدر أمني، وقبلها مقتل شخصين في منطقة أبي صخير شمالي مركز مدينة البصرة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر أمني..



الغانمي سيجتمع مع شيوخ عشائر في البصرة بشأن النزاعات الأخيرة 7 SKY TV.

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