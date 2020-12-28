احباط عملية سرقة للنفط الخام في البصرة

2020/12/28 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، احباطها عملية سرقة للنفط الخام بمحافظة البصرة.

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