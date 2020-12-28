2020/12/28 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أصدرت دائرة بيئة ديالى، اليوم الاثنين، تقريرها النهائي عن ملف تلوث الانهر داخل المحافظة.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تلوث الأنهر الكبيرة في ديالى انخفض بنسبة 10% قياسا بالعام الماضي وهو مؤشر إيجابي، جاء بسبب المتابعة المستمرة لرفع التجاوزات والحد من الانتهاكات الحاصلة من المناطق القريبة من ضفاف الأنهر، مؤكدا بأن ملف الأنهر الداخلية لا يزال يواجه تعقيدات بسبب كثرة التجاوزات لكننا نحاول من خلال ورش التوعية أن ندفع باتجاه خفضها وحصرها نظرا لتداعياتها السلبية على البيئة بشكل عام".

وأشار إلى "ضرورة سن قوانين داعمة لبيئة الأنهر وتدفع باتجاه الحزم في التغريم والسجن لمن لا يمتثل للإجراءات، لان بيئة الأنهر مهمة جدا في منع انتشار الامراض والاوبئة".

وتضم ديالى العديد من الأنهر المهمة أبرزها خريسان وديالى ومهروت والخالص والتي تؤمن المياه لمئات الأف من السكان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيئة ديالى تؤشر انخفاض نسبة التلوث في الأنهار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيئة ديالى تؤشر انخفاض نسبة التلوث في الأنهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).