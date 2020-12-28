أكاديمي مختص يوضح بالأرقام حاجة العراق من الغاز وما يستورده من إيران

2020/12/28 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف الخبير الاقتصادي، الاستاذ في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، الإثنين، (28 كانون الأول، 2020)، عن كمية الغاز الذي يحتاجه العراق في توليد الطاقة الكهربائية، وإمكانية عدم استيراده من إيران.

وقال المرسومي في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق ينتج 30.5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الجاف المستخدم كوقود في انتاج الطاقة الكهربائية ويستورد 50 مليون متر مكعب أي ان نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الجاف حاليا يبلغ 38% فيما يستورد العراق 62% من الغاز الجاف من ايران .وفي المقابل يحرق العراق يوميا نحو 34 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط ".

واضاف أن "العراق إذا ما نجح في زيادة طاقة مجمعات الغاز كما مخطط لها في عام 2022 فإن انتاج العراق من الغاز الجاف الذي يزود محطات الكهرباء سيرتفع الى 83 مليون متر مكعب يوميا وهو ما سيكفي لسد الحاجة المحلية من الغاز الجاف وعندئذ لا يعد العراق بحاجة الى استيراد الغاز الجاف من ايران".

وتابع المرسومي أن "المنفذ حاليا يبدو بعيدا عن هذه الأرقام اذ ان المخطط تجهيزه لمحطات الكهرباء في عام 2020 كان 63 مليون متر مكعب إلا انه لم يجر تسليم هذه المحطات سوى اقل من نصف الرقم المخطط" .

وكان الناطق باسم وزارة الكهرباء، احمد العبادي، اقترح الأحد، 27 كانون الأول، 2020، 3 حلول لأزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي، فيما أكد أن وزير الطاقة الإيراني سيزور بغداد خلال الايام المقبلة.

وقال العبادي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لم نصرح مطلقاً بأن تجهيز الكهرباء سيكون شبه معدوم في بغداد والمناطق الجنوبية، ولكن قلنا ان هنالك تقليل بنسبة الغاز الإيراني المجهز للعراق".

واضاف أن "هناك اخفاق في ملف الكهرباء والموضوع يحتاج إلى تخصيصات مالية"، مبينا أن "التراجع في تجهيز الكهرباء سببه تقليل نسبة الغاز الإيراني من 50 مليون متر مكعب من الغاز إلى 5 ملايين وعدم وجود خطة وقودية".

وبين العبادي أن "الطاقة التصميمية لوزارة الكهرباء تصل الى 34 الف ميكاواط يومياً، لكن عدم استغلالها جاء نتيجة عدم وجود خطة وقودية"، لافتا إلى أن "الوزارة تنتج 11 الف ميكاواط من الكهرباء عبر محطات داخلية دون الاستعانة بالغاز الإيراني".

واوضح أن "استثمار الغاز في الخارج هو أمر مناط بوزارة النفط وليس بوزارة الكهرباء، كما أن الأولى سبق لها وتعهدت بتلبية حاجة وزارة الكهرباء من الوقود، لأننا نحتاج الى 23 الف متر مكعب من الكازويل يومياً".

واشار إلى أن "وزارة النفط غير قادرة على تلبية حجاتنا من الوقود لذلك نضطر للاستيراد".

ولفت الناطق باسم وزارة الكهرباء إلى أن "وزير الطاقة الإيراني سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين لبحث موضوع تراجع الطاقة في بالعراق"، مشيرا إلى "العراق لديه ديون واجبة الدفع لإيران تبلغ 2.6 مليار دولار".

وأكد أن "وزارة الكهرباء مضطرة في الوقت الحالي لتغيير برمجة تجهيز الطاقة 5 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة تشغيل"، مبينا أن "الوزارة تطمئن المواطنين بان الازمة مؤقتة وعليهم الترشيد حالياً لعبور الازمة".

وبين موسى متحدثا عن حلول مقترحة أن "وزارة المالية بيدها الحل لصرف مستحقات الجانب الإيراني من توريد الغاز لإيران او تلبية وزارة النفط لحاجتنا الكاملة من الوقود وهذا غير ممكن".

ودعا الناطق باسم وزارة الكهرباء لـ"تشكيل وفد عراقي لبحث ملف الوقود مع إيران" في حل ثالث مطروح من قبله.

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