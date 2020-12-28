احباط عملية لسرقة النفط الخام

2020/12/28 | 12:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات يوم الاثنين، عن إحباط عملية لسرقة النفط الخام في محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: إن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات البصرة تمكنت من إحباط عملية لسرقة النفط الخام من خلال خرق على الانبوب الناقل "15 عقدة".

وأضافت: أن عملية السرقة كانت لتتم من خلال ربط صمام على الانبوب متصل به انبوب بلاستيكي ممتد داخل شق حوالي "10 سم) من مكان الخرق لتسهيل عملية التهريب، مؤكدة اجراء اللازم وصيانة الخرق من قبل الجهات المختصة.

PUKmedia عن اعلام الوكالة

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