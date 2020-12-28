اللجنة النيابية الخاصة بمشاكل الاراضي الزراعية تزور كركوك

2020/12/28 | 12:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت اللجنة النيابية الخاصة بمشاكل الاراضي والعقود الزراعية والاشكالات الاخرى، اليوم الاثنين، محافظة كركوك واجتمعت مع القيادات الامنية.

وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا الحيدري خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان المشاكل الموجودة في القرى التابعة لمحافظة كركوك وخاصة قرية بلكانه ستعالج قريبا وجميع الاطراف السياسية تسعى من اجل التهدئة واليوم نحن هناك لكي نبحث آليات معالجة مشاكل الاراضي الزراعية.

واوضح: نحن نواب الشعب نحن هنا اليوم في كركوك لكي نطلع على المشاكل عن كثب وكركوك هي مدينة التعايش بين جميع المكونات وستبقى كذلك دائماً.

وهذا وصوت مجلس النواب في جلساته السابقة على تشكيل لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع وعضوية نواب اخرين لمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية والاشكالات الاخرى على ان تقدم تقريرها للمجلس خلال 15 يوماً.

PUKmedia خاص

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