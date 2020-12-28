ديالى تدعو لتحرك فوري لمواجهة “التهام املاك الدولة” وتتحدث عن “تواطى حكومي”

2020/12/28 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىدعا مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين الى تحرك فوري لمواجهة ظاهرة التهام املاك الدولة في اكبر مدن المحافظة، فيما أشار الى وجود تواطؤ حكومي واضح.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التجاوز على املاك الدولة لوزارات وهيئات حكومية في بعقوبة واطرافها بلغت مستويات غير مسبوقة في ظل التهام مستمر لها منذ سنوات”، مبينا أن “ما يحدث يمثل خطورة وتشويه لجغرافية الارض وخلق عشوائيات سكنية جديدة بدات تلتهم واجهات المدن الرئيسية”.واضاف الحيالي،ان” مايحصل لم يكن له ان يكون واقع حال لولا تواطى بعض من مدراء الدوائر”، داعيا الى “تحرك حكومي من بغداد من خلال تشكيل لجنة عليا كاملة الصلاحيات من اجل ايقاف ملف التجاوزات والتهام الاملاك العامة لانها لن تبقى محددة في اطار معين وستخلق مشاكل كبيرة جدا في الامد القريب والمتوسط”.واشار الحيالي الى ان” مايحدث هدر لاموال الدولة ومحاولة استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد للسيطرة على املاك وزارات وهيئات حكومية في وضح النهار”، مبينا ان “صلاحية قائممقامية بعقوبة في مواجهة التجاوزات محدودة في ظل غض نظر بعض الدوائر عمايحدث لاملاكها”.وتعاني ديالى من ارتفاع كبيرة في وتيرة التهام املاك الدولة من قبل جهات متعددة بعضها سياسي بذرائع مختلفة في السنوات الاخيرة.انتهى 25 ف

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