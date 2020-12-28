2020/12/28 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية هيمن خليل، الاثنين، أن تدفيق البضائع المستوردة سيستمر عبر منافذ الإقليم، مشيرا الى أنه لا قيمة للمنتج المحلي قبل السيطرة على منافذ الإقليم.وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حديث الحكومة الاتحادية عن تخفيض الدينار لكي تقوم بتنشيط المنتج المحلي ستعقب بوجهه عواقبل عديدة، أهمها عدم السيطرة على منافذ الإقليم”.وأضاف أن “جميع الموارد التي حقق منها الإقليم والعراق بشكل عام الاكتفاء الذاتي وبدأ يصدر منها للخارج ماتزال تدخل عبر منافذ كردستان وبشكل يومي، بالرغم من صدور قرار يمنع دخولها”.وأشار إلى أن “المنافذ الحدودية في الإقليم تتبع إلى الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وهنالك عوائل داخل تلك الأحزاب تتقاسم المعابر المنتشرة في الإقليم، وبالتالي تعتبر مصدر التمويل الرئيسي للأحزاب والمؤسسات الإعلامية التي يمتلكونها”.ولفت خليل إلى أنه “على الحكومة الاتحادية التركيز على موضوع المنافذ الحدودية أكثر حتى من النفط، لآن فيها فساد كبير يقدر بمليارات الدنانير يوميا”.وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن عن رفع سعر الدولار مقابل الدينار، في خطوة قالت عنها الحكومة بأنها تهدف لرفع قيمة المنتج المحلي أمام البضائع المستوردة.



انتهى/ 15 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي كردي: لا قيمة للمنتج المحلي قبل السيطرة على منافذ الإقليم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي كردي: لا قيمة للمنتج المحلي قبل السيطرة على منافذ الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).