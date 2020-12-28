مسؤول برئاسة الوزراء يشيد بخطوات محافظة كربلاء بخصوص الابنية المدرسية ويكشف عدد المدارس المشمولة بالاتفاقية الصينية

2020/12/28 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء،

الاثنين، في الاجراءات التي اتخذتها

محافظة كربلاء المقدسة، بخصوص اراضي

الابنية المدرسية ما أثّر ايجاباً على

حصة المحافظة عن باقي المحافظات التي لم

تستجب سريعاً لهذه ال

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