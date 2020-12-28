بعد المباحثات مع بغداد.. الوفد الكردي المفاوض يجتمع ببرلمان الإقليم

2020/12/28 | 12:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي،الاثنين، أن البرلمان سيجتمع مع وفد مفاوضات الاقليم للاطلاع على نتائج المباحثات مع بغداد بشأن المستحقات المالية.

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