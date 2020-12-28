مقتل 17 من المتظاهرين والصحفيين .. مركز حقوق لدعم حرية التعبير يقدم تقريره السنوي

2020/12/28 | 12:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد مركز حقوق لدعم حرية التعبير في تقريره السنوي ، عن رصد مقتل 17 شخصا من المتظاهرين والصحفيين بينهم مدير قناة فضائية، ومئات الجرحى غالبيتهم من إقليم كردستان، ونحو 226 معتقلًا أطلق سراح معظمهم، ونحو 37 محتجزاً أطلق سراحهم أمنيا دون المرور بالقضاء، ونحو 15 اختفوا أو اختطفوا واطلق سراح عدد منهم وآخرون ما زالوا غير معلومي المصير.

وقال المركز في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ” ، ” سجل مركز حقوق لدعم حرية التعبير، خلال عام 2020 وهي السنة السابعة عشرة لبدء النظام الديمقراطي الجديد في العراق تراجعاً في حرية التعبير، لكنه أقل بكثير من عام 2019 الماضي الذي شهد ربعه الأخير احتجاجات عامة في البلاد، إذ لا يزال القمع ينمو خلال كل احتجاج أو تسليط الضوء على كل ملف تم إخفاؤه أو التعتيم عليه من السلطات الحكومية، ولا تزال الخسائر الإجمالية في تلك الأمور غير قليلة مقارنةً بالدول الديمقراطية، إذ إن السلطات يبدو أنها لا تريد منح حرية التعبير مساحة واسعة، التي تعد الواجهة للممارسات الديمقراطية، ووصل عدد الانتهاكات أرقاماً ليست منخفضة برغم إغلاق البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا منذ مطلع العام الجاري.

وتضمنت الاحصائية مقتل 17 شخصا من المتظاهرين والصحفيين بينهم مدير قناة فضائية، ومئات الجرحى غالبيتهم من إقليم كردستان، ونحو 226 معتقلًا أطلق سراح معظمهم، ونحو 37 محتجزاً أطلق سراحهم أمنيا دون المرور بالقضاء، ونحو 15 اختفوا أو اختطفوا واطلق سراح عدد منهم وآخرون ما زالوا غير معلومي المصير.

استنادا، إلى أكثر من 126 مقابلة رصدية أجراها فريق مركز حقوق لدعم حرية التعبير، مع متظاهرين تعرضوا لانتهاكات وصحفيين تم إرهابهم والاعتداء عليهم للمدة من 2 يناير ولغاية 24 ديسمبر 2020 لوحظ أن جميع السلطات ومنها الأمنية لا تعتني على الإطلاق في حرية التعبير، ولا توفر بيئة آمنة للصحفيين في ظل ظروف التظاهرات، ما يعني أنها بحاجة إلى مراجعة هذا الأمر للحفاظ على النظام الديمقراطي.وكما في كل مرة، أن الحكومة العراقية لم تسمح لفريق مركز حقوق لدعم حرية التعبير بالحصول على إحصاءات رسمية أو التجاوب في الاستفسار عن أسباب الانتهاكات خلافاً للدستور والقوانين النافدة.وفي ما يتعلق بأسلوب السلطات مع وسائل الإعلام، لقد تعرضت حرية التعبير لهجوم مستمر، من خلال الاعتداءات على الصحافة والمدونين، انخفضت درجات حرية الصحافة بشكل ملحوظ وأصبحت الانتهاكات “صارخة”، إذ وثق (حقوق) 60 تجاوزاً تمثلت في 20 حالة اعتداء بالضرب، ومنع وعرقلة الطواقم الإعلامية في تغطيتها للاحتجاجات الدائرة في معظم محافظات البلاد، إضافة إلى اغلاق 4 مقار محطات إعلامية وأكثر من 30 إذاعة محلية، بدعوى عدم تسديد أجور الطيف الترددي، والتشويش على بث قنوات تلفزيونية أخرى.

فضلاً عن تسجيل عشرات حالات التهديد بالقتل واحتجاز صحفيين وناشطين بارزين أثناء تغطية التظاهرات خلال المدة المذكورة.

ورصد مركز حقوق لدعم حرية التعبير تراجعاً كبيراً في التعبير الشخصي للصحفيين والمواطنين، إذ قامت السلطات الأمنية بحملة على النقاش النقدي بين المواطنين، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد ذلك سابقة خطيرة وتأسيسا جديدا للقمع والديكتاتورية، حيث أن الدعاوى القضائية تلاحق معظم الناشطين والمدونين بتهم تخص التحريض على النظام وتكدير الأمن العام، كما أن الهجوم ضد حرية التعبير يتم فرضه بواسطة شكل جديد وأكثر فعالية من الاستبداد الرقمي الذي يشكل خطراً كبيراً على الديمقراطية في العراق.

السلطة التشريعية بدورها، هي الأخرى تريد تشريع قانون يقيد حرية التعبير تحت مسمى “الجرائم المعلوماتية”، وبعد الضغط عليها عملت على تغيير اسم القانون إلى “مكافحة الجرائم الألكترونية”، وما زالت تصر على تمرير هذا المشروع الذي يحمل في طياته مواد عقابية كثيرة تصل إلى الزج بالسجون، فضلا عن غرامات مالية كبيرة لا ترتقي إلى حجم الأفعال في مواقع الإنترنت.

ألقى عدد من القوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية اللوم على وسائل الإعلام تحت مزاعم عدة، بينها أن بعض المحطات تعمل على التحريض الذي يسبب غضباً شعبياً، وتسخّر تلك القوى منصاتها الإعلامية المختلفة للعمل على مهاجمة المحطات والشخصيات التي تناغم وتتفاعل مع الشارع، وتبعث لهم رسالة مفادها أن هؤلاء هم المسؤولون عن العنف الذي تخلل التظاهرات، إضافة إلى شنّ حملات تخويف عبر مجهولين باستخدام طرق متعددة، ما جعل بعض الصحفيين يهاجرون من مناطقهم إلى أماكن أخرى، “أي أن إعلاميين هاجروا من المحافظات الوسطى والجنوبية إلى العاصمة بغداد والموجودين في العاصمة غيّروا محل اقامتهم بين إقليم كردستان والبلدان المجاورة”، وهو ما يعزوه الصحفيون إلى حماية أنفسهم وخشية أن يكونوا عرضة للغدر والتصفية الجسدية.

وشهد عام 2020، انتهاكات كثيرة، ففي يناير تم قتل طاقم قناة دجلة في محافظة البصرة أحمد عبدالصمد ومصوره صفاء غالي، ولم تتمكن السلطات حتى اللحظة من العثور على القاتل، وبعد مرور عشرة أيام قتل المصور الصحفي يوسف ستار في بغداد وما زالت الشرطة لم تعثر على الجاني برغم أن السنة شارفت على الانتهاء!.

وكان أبرز تلك الانتهاكات هي اعتقالات متكررة لصحفيين يعملون في قناة NRT الكردية بإقليم كردستان، وأخطر تلك الحالات توقيف بهروز علي على خلفية شكوى من رئيس الجمهوية برهم صالح بسبب مقال في الفيسبوك، واغلاق مؤسسة ناليا للإعلام التي تضم قنوات NRT، إضافة إلى تهديد مدير عام صحة ديالى مراسل قناة السومرية هادي العنبكي عبر رسالة نصية، وممارسة تحرشات من قوات أمنية وحمايات مباني المؤسسات الحكومية، فضلا عن التهديدات المبطنة والتلميحات بالترهيب على خلفية إعداد تقارير صحفية أو تصوير مواد مرئية، ومحاكمة عدد من الصحفيين والمتظاهرين، وأغلق القضاء عددا من الدعاوى وأخرى ما زالت معلقة بانتظار مواعيد المحاكمات.ووردت إلى مركز حقوق لدعم حرية التعبير ، بلاغات عدة من مدونين تعرضوا إلى ملاحقات عشائرية على خلفية آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الإفصاح عن أسمائهم يعرض حياتهم للخطر.وفي الوقت الذي يبدي مركز حقوق لدعم حرية التعبير تخوفه من زيادة عدد الانتهاكات، فانه يطالب الجهات ذات العلاقة بتوجيه الموظفين وعناصر القوات الأمنية خصوصا بضرورة التعاون مع الصحفيين والمدونين وناشطي المجتمع المدني، واحترام عملهم على وفق الدستور والقانون.

إن النصف الثاني من عام 2020، شهد تعامل عناصر الأمن بقسوة مع الصحفيين والناشطين وحتى المدونين، ويرجع استخدام هذا الأسلوب إلى التظاهرات التي خرج بها المواطنون في إقليم كردستان المطالبين بدفع الرواتب وإصلاح النظام السياسي، كون الديمقراطية لها جاذبية دائمة كوسيلة لمحاسبة القادة وخلق الظروف لحياة أفضل، لكن هذا ليس مبرراً لاستخدام القوة والعنف ضد الصحفيين وقادة الرأي، وكان يجب أن يتصرف القادة الأمنيون بحكمة وهدوء لتحقيق سلامة المتظاهرين والمواطنين في تلك الأحداث.

شهدت التظاهرات التي انطلقت في الثالث من ديسمبر أحداثاً دموية ترتقي إلى الوصف كمجازر، بسبب استخدام القوات الأمنية للذخيرة الحية القاتلة، الأولى تمثلت في الأيام الأربعة الأولى من شهر ديسمبر، والثانية مجزرة الناصرية التي هاجم فيها مجهولون المتظاهرين بالرصاص الحي، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين.

أشر مركز حقوق لدعم حرية التعبير ، اتخاذ الحكومة العراقية عدداً من الخطوات نحو مساءلة عناصر الأمن، وتم اعفاء ضباط من مهماتهم إثر تجاوزات على حقوق الإنسان، لكن إجراءات الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب.

التوصيات:يرى مركز حقوق لدعم حرية التعبير أن الضغوط التي تعانيها المؤسسات الديمقراطية في معظم البلدان هي حالة اعتيادية، وإن استمرار الحراك من أجل العدالة والإندماج في البناء هو ما يمكن أن يتوقعه المواطنون وما يجب أن يتوقعوه من الديمقراطية، ولقد ساهمت التطورات في زيادة الغضب والقلق في نفوس المواطنين بشأن عدم المساواة الاقتصادية وفقدان الأحوال الشخصية وفشل مركز الطيف السياسي، في معالجة الاضطرابات التي تسببت فيها.



وأدى ذلك إلى احتكار فرص العمل والوظائف الحكومية للأحزاب والذين كانوا قادرين على وصف النخب الحالية بأنها متواطئة أو مستفيدة من تآكل مستويات معيشة المواطنين وتقاليدهم الوطنية.الأساليب العقابية هذه، تؤدي إلى انتهاكات في حقوق الإنسان، وتلحق الضرر بالديمقراطية من الداخل من خلال الموقف الرافض للحقوق المدنية والسياسية الأساسية، مع الأخذ بالحسبان أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن النظام الديمقراطي مقبل على الإنهيار في حال لم تتم مواجهة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة بشكل جاد، من القوى السياسية التي ترفض المبادئ الأساسية مثل الفصل بين السلطات، وانهاء العمل بالمحاصصة السياسية وتطبيق القانون على المزاج السياسي لا على الجميع.ويدعو مركز حقوق لدعم حرية التعبير السلطات في البلاد إلى تخفيف قبضتها على حرية التعبير، وعدم ملاحقة الصحفيين والناشطين وقادة الرأي العام، والإفراج عن المعتقلين منهم وخلق مساحة أكبر لوسائل الإعلام.ويطالب المركز السياسيين بالاستجابة للمطالب العامة للمواطنين المتظاهرين في مناطق مختلفة من البلاد، الذين تصدوا لأيام طويلة من القمع، وأنهم ما زالوا يواصلون السعي من أجل الحرية والمساءلة والكرامة، لأن التغيير والإصلاح يحققان مطالبهم.في هذا المعنى، فإن اللحظة الحالية لا تحتوي على خطر فحسب، بل تتضمن أيضاً فرصة للديمقراطية، ويجب على الأشخاص ذات العلاقة جعل حماية الكرامة الإنسانية أكثر عدلاً، وأن يبذل القادة السياسيون جهداً مستمراً لتحقيق الازدهار للمواطنين.

وينشر مركز حقوق لدعم حرية التعبير الأحداث التي سجلها خلال عام 2020، فيما يتحفظ عن الحالات الأخرى التي لا يستطيع نشر تفاصيلها بناءً على رغبة الأشخاص المُنتَهَكين، وكما مبين في أدناه:الثاني من ينايرصدور مذكرة قبض على مراسل قناة I NEWS الفضائية في محافظة كربلاء، حيدر هادي على خلفية تقرير صحفي مع عوائل الشهداء قرب دائرة الطب العدلي.العاشر من ينايراغتيال كل من مراسل قناة دجلة الفضائية في محافظة البصرة أحمد عبدالصمد ومصوره صفاء غالي، واعتداء القوات الأمنية على الملاكات الاعلامية التي كانت تعمل على تغطية التظاهرات في المحافظة، واعتقلت قوات الصدمة كلا من مراسل قناة الغدير فؤاد الحلفي، ومصور وكالة رويترز محمد الفرطوسي، ومصور قناة الشرقية احمد رائد، بسبب تغطيتهم للاحتجاجات التي اندلعت حينذاك، فضلا عن منع مراسل راديو المربد مصطفى الشاهين من التغطية وكسر معداته الصحفية.العشرون من ينايراستشهاد المصور الصحفي يوسف ستار، واصابة مصور قناة البغدادية، عدي عكاب، خلال تغطيته التظاهرات بالقرب من ساحة الكيلاني وسط العاصمة بغداد.السابع والعشرون من ينايرصفع مراسل قناة بيام الفضائية هوشيار محمد من قبل مدير أسايش السليمانية، واعتقال طاقمNRT بحجة تغطية تظاهرة في قضاء سيد صادق من دون الحصول على إجازة، وتهديد ابراهيم حمه صالح مراسل فضائية سبيدة بالاعتقال في حال عدم الانسحاب من التغطية.السابع والعشرون من ينايرمنع الشرطة الاتحادية قنوات (كه لي كوردستان، أن آر تي، سبيدة، فضائية كركوك) من تغطية الاحداث في المناطق التي تتعرض للتعريب

الثامن والعشرون من ينايرإغلاق مقر قناة دجلة في بغداد بعد مداهمته من قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية التي قامت بإخراج الموظفين عنوة.الثاني من فبرايرالاعتداء على فريق قناة الفلوجة الفضائية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد من القوات الأمنية وإرغام المصور على إنهاء التصوير بالقوة.

الثاني من فبرايراختطاف الصحافي مازن لطيف من شارع المتنبي في بغدادالحادي عشر من فبرايرمقتل المدير المفوض لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون في منطقة حي الجامعة غربي العاصمة بغدادالثامن عشر من فبرايرمنع قنوات inews) الفضائية، الرشيد، رووداو، قناة k24 الكردية، nrt الفضائية، التركمانية العراقية، قناة پيام الكردية، قناة كركوك الفضائية، قناة كورد سات، وكالة رويترز، وكالة كركوك ناو) من تغطية الوقفة الاحتجاجية في سوق القيصير بكركوكالتاسع من مارستعرض مكتب اذاعة وتلفزيون الوفاء في قضاء الكوفة بمحافظة النجف، الى استهداف صاروخي ولد اضراراً جسيمة ببناية المكتب، “دون حدوث اية إصابات بشرية تذكر”.التاسع من مارساختطاف الصحفي توفيق التميمي ولا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.الثاني عشر من مارسالاعتداء على مراسل قناة الرشيد الفضائية بمحافظة كربلاء طارق الخفاجي، من القوات الأمنية خلال إعداد تقرير صحفي حول إجراءات خلية الازمة للوقاية من فيروس كورونا قرب سيطرة الوند بالمحافظة.

الرابع والعشرون من مارساعتقال مراسل وكالة بغداد اليوم الإخبارية في البصرة حسن صباح في الزبير لأسباب مجهولة.الرابع والعشرون من مارساعتقال الصحفي الكردي هيمن مامند على خلفية كتابته منشورا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يخص تأخر صرف رواتب الموظفين، وكذلك الاجراءات المتخذة في ما يخص العزل الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا، وبعد 10 أيام من الاعتقال، أطلق سراحه في 5 نيسان بكفالة ليعتقل بعد يوم واحد بسبب تصريح تلفزيوني.الحادي والثلاثون من مارسالاعتداء على مدير قناة الملوية الارضية، محمد قادر السامرائي، من السلطات الأمنية خلال عودته إلى منزله بالضرب المبرح ولم يتركوه حتى الاغماء.الثالث من أبريلالاعتداء على فريق قناة آسيا الفضائية المؤلف من المراسل طارق الربيعي والمصور رائد فؤاد والمساعد غزوان كريم، خلال تغطية مباشرة في منطقة المشتل، شرقي العاصمة بغداد من قوات الشرطة الاتحادية.التاسع من أبريلالتجاوز على مراسل قناة السومرية الفضائية بمحافظة ديالى، هادي العنبكي من مدير عام صحة ديالى الذي أرسل له رسالة نصية على خلفية تقرير صحفي.الخامس عشر من مايواعتقال الشرطة الاتحادية لفريق فضائية كردستان 24 المؤلف من المراسل هيمن دلوي ومصوره نوزاد محمد في قرية زنقري التابعة لقضاء داقوق في كركوك على خلفية تغطية أحداث الحرائق التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية.السادس عشر من مايواعتقال بدل برواري أحد منظمي تظاهرات المعلمين والموظفين في دهوك فضلا عن متظاهرين آخرين.اعتقال طواقم فضائية سبيدة وهم كل من (ئازاد مختار وعلي شلي مراسلي سبيدة في دهوك، أكرم كولي مراسل سبيدة في زاخو، هجر سلمان مصور سبيدة في دهوك، ماهر سكفان مدير تلفزيون خابير، أحمد شرنخي مدير راديو خابير).اعتقال مراسل فضائية كلي كوردستان، كاروان صادق وفريق صحفيي مؤسسة بادينان الاعلامية، ئوميد حاجي مراسل موقع برس الاعلامي.الثامن عشر من مايواقتحام وتخريب واغلاق مكتب قناة mbc عراق من مواطنين محتجين على خلفية تقرير فيديوي نشرته القناة حول تفجير السفارة العراقية في لبنان.الحادي والعشرون من مايوتلقى مراسل قناة INEWS الفضائية في محافظة كربلاء حيدر هادي، تبليغاً بدعوى قضائية رفعت ضده على خلفية انتقاده عمل دائرة بلدية المحافظة.الرابع والعشرون من مايومداهمة قناة البغدادية الفضائية من قوة أمنية احتجزت سيارات البث المباشر على خلفية دعوى قضائية سابقة رفعت ضد القناة في وقت سابق بسبب عرض مسلسل عن حياة الكاتب الراحل علي الوردي.الثلاثون من مايواحتجاز مراسل قناة العهد الفضائية في كركوك قيس الزبيدي، واعتداء قوة امنية، على الملاكات الصحفية الذين ينتمون إلى (الشرقية، كلي كردستان، روداو، وكالة كركوك ناو) ومصادرة معداتهم خلال تغطية تظاهرة للفلاحين في المحافظة.الأول من يونيومنع ملاك قناة U TV من تغطية حالة صحية لفتاة معنفة اسرياً في كربلاء من قبل إدارة مستشفى الحسين بالمحافظة

الثاني من يونيوالقوات الأمنية تفرق تظاهرة في السليمانية بالقوة المفرطة وباستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.اعتقال فريق فضائية سبيدة المكون من (يادكار حاجي وئاريان بكر) في وسط سوق السليمانية.اعتداء السلطات الأمنية على فريق فضائية NRT باستخدام العصا الكهربائية، ما أدى إلى إصابة مراسل المحطة بريار نامق ومصوره آرام شهاب بجروح، فضلا عن مصادرة ادوات العمل الاعلامي لفريق الفضائية.السابع من يونيوالاعتداء من مدير سايلو كركوك، نجف موسي، على فريق قناة رووداو الفضائية بقيادة المراسل هيوا حسام الدين، ومنعهم من تغطية مؤتمر صحفي يخص الزراعة في المحافظة.التاسع من يونيواعتداء قوات مكافحة الشغب على طاقم قناة دجلة الفضائية اثناء تغطية التظاهرات في محافظة النجف، وتحطيم المعدات الصحفية.الثالث عشر من يونيواعتقال الصحفي بختيار سعيد من السلطات الأمنية في أربيل بسبب منشور في الفيسبوك.الثاني والعشرون من يونيوإغلاق عشرات الاذاعات المحلية في العراق من هيأة الاعلام والاتصالات، بحجة عدم تسديد مبالغ الطيف الترددي الذي بذمة تلك الاذاعات.الثامن من أغسطسالاعتداء بالضرب المبرح على الصحفي دانا منمي من مجهولين في السليمانية، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة.

الرابع عشر من أغسطساحتجاز مراسل فضائية NRT لمدة 4 ساعات في السليمانية ومنعه من تغطية احتجاجات كانت دائرة هناك، واعتقال طاقم ذات القناة في دهوك ومنعهم من التغطية، إضافة إلى اعتقال محمد عامر مراسل الفضائية في أربيل ومصادرة أدوات العمل الصحفي الخاص به.الثالث من سبتمبراعتداء ضابط في سيطرة الصقور / قاطع عمليات الانبار على ملاك قناة اسيا الفضائية ومنعهم من الدخول الى المحافظة على الرغم من امتلاكهم الباجات الرسمية.الثاني والعشرون من سبتمبرالقبض على رئيس مركز ميديترياتة للدراسات الاقليمية، بهروز جعفر بناءً على شكوى من رئيس جمهورية العراق برهم صالح ووضعه بسجن مركز شرطة أزمر بمحافظة السليمانية بسبب منشور في الفيسبوك.السابع عشر من أكتوبراعتقال طواقم محطات الاتجاه، العهد، رووداو، INEWS، من قوات الشرطة الاتحادية على خلفية تغطيتهم لتظاهرة أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.الثاني والعشرون من أكتوبرصدور مذكرة قبض قضائية ضد الصحفية سؤدد الصالحي من دون ذكر الجهة صاحبة الشكوى.الخامس من نوفمبرصدور مذكرات قبض ضد 4 ناشطين من الموصل أبرزهم صقر آل زكريا على خلفية شكوى من مدير عام صحة محافظة نينوى.الحادي عشر من نوفمبرالاعتداء على خريجي كليات الاعلام المعتصمين في منطقة العلاوي عند البوابة التاسعة، من السلطات الأمنية.

الثاني عشر من نوفمبرصدور مذكرة قبض ضد المصور أوس عبساوي في النجف بسبب انتقاده مسؤولا سياسيا في النجف.

الثاني والعشرون من نوفمبرتعرض الناشط عمار الخزعلي إلى وضع عبوة ناسفة أمام منزله في الديوانية.الخامس والعشرون من نوفمبراعتداء مجهولين على مراسل قناة العهد الفضائية في بابل ذو الفقار الخفاجي بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابته بجروح.الحادي عشر من ديسمبراعتقال مراسل قناة التغيير الفضائية في ذي قار إيهاب الخفاجي رفقة مصوره سعد الركابي من الاستخبارات من دون مذكرة قضائية.الثاني عشر من ديسمبربلغت حصيلة قمع التظاهرات التي اندلعت في محافظات اقليم كردستان بتاريخ (3-12-2020) اعتقال 119 متظاهراً في السليمانية بينهم بعض منظمي التظاهرات وأبرزهم بيمان عز الدين، عبدالله ملا نوري، شيركو حمة أمين، عزيز رؤوف، عثمان كولبي مقتل 8 أشخاص من المتظاهرين والقوات الامنية بإطلاق الرصاص عليهم. وقوع أكثر من 120 جريحا في تلك التظاهرات. إغلاق مؤسسة ناليا للإعلام التي تضم مجموعة قنوات NRT الاعتداء على فريق قناة رووداو الفضائية في قضاء رانيةاعتقال كارزان طارق مراسل فضائية NRT من القوات الامنية. اعتقال فريق فضائية بيام المكون من مقدم البرامج (كوران محمد) والمراسل (هاوار محمد) والمصور (ئاكو جمعة( اعتقال طاقم فضائية العراقية في السليمانية المكون من (أمين احمد وسيروان بارزان( اعتقال (هريم مجيد) مدير ديجيتال ميديا، واعتقال (محمد محمود) مراسل راديو دنك.

الخامس عشر من ديسمبراغتيال الناشط صلاح العراقي في بغدادالحادي والعشرون من ديسمبرإصابة مصور وكالة الصحافة الفرنسية احمد الربيعي بساقه وكتفه، بعد ان اطلقت قوات مكافحة الشغب كرات حديدية (صجم) على المتظاهرين في ساحة التحرير.

الثالث والعشرون من ديسمبراعتقال حسن صباح في البصرة بعد اقتحام منزله ومصادرة معدات وأوراق تتعلق بعمله الصحفي.الرابع والعشرون من ديسمبرإحراق سيارة أحمد شكري مقدم برامج في قناة العراقية أمام منزله في حي تونس.الخامس والعشرون من ديسمبراعتقال رئيس مؤسسة ناليا الإعلامية التي تضم مجموعة محطات NRT آوات علي في مطار السليمانية بعد قدومه من السويد .

الخامس والعشرون من ديسمبرمنع محطات شبكة الاعلام العراقي من دخول مرائب وزارة النقل بقرار رسمي.

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