الخدمات النيابية: انجزنا تشخيص ملف فساد الخطوط الجوية

2020/12/28 | 12:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت لجنة الخدمات النيابية , الاثنين انجاز تشخيص مواطن الفساد والاخفاقات بملف شركة الخطوط الجوية العراقية واحالتها الى الجهات التنفيذية الحكومية لكونها هي المسؤولة عن محاسبة المقصرين .وقال عضو اللحنة النائب جاسم البخاتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” لجنة الخدمة النيابية وعلى مدى شهور عدة اجرت عدة إجراءات رقابية وتدفيق في ملفات عديدة تتعلق بشركة خطوط الجوية العراقية ووقفت على هدر أموال طائلة سببها ضعف اداري وفساد مالي كبير ” .وأضاف ان “اللجنة شخصت الفساد الكبير وبدقة في كافة اقسام الشركة واعدتها بتقرير نهائي وتم رفعها الى الجهات الحكومة المسؤولة عن محاسبة الفاسدين والمقصرين مع عدة توصيات تم ادراجها في التقرير , فضلا عن رفع نسخه منه الى هياة النزاهة النيابية”.وأشار البخاتي الى أن “اللجنة الخاصة بالملف قد انتهت من واجبها الرقابي والباقي في عهدة الحكومة والقضاء ” .



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