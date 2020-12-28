وفد عراقي رسمي يزور طهران والخارجية الايرانية تؤكد : لانريد جر خلافاتنا الى منطقة اخرى

2020/12/28 | 12:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الخارجية الايرانية عن وصول وفد عراقي رسمي الى العاصمة طهران مساء امس.وقال المتحدث باسم الوزارة خطيب زادة في مؤتمر صحفي :" ان وفدا عراقيا برئاسة مستشار رئيس الوزراء وصل الى طهران امس".واضاف :" لدينا زيارات منتظمة مع الاخوة العراقيين ، وهذا طبيعي بين ايران والعراق.واكدنا اننا لانريد اي نوع من التوتر في المنطقة وايران تدافع عن امنها"، مؤكدا :" ان ايران لن تجر خلافاتها الى منطقة اخرى"./انتهى8

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