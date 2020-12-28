وزارة الكهرباء تعلق على انباء ربط الكهرباء مع تركيا

2020/12/28 | 12:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، ابرز المحاور التي سيتم مباحثتها مع وزير الطاقة الايراني، فيما اوضحت حقيقة بدء استيراد الطاقة من تركيا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، في تصريح صحفي، ان وزير الطاقة الايراني سيصل الى بغداد غدا الثلاثاء لبحث موضوع الغاز والديون والمستحقات الواجبة الدفع للجانب الايراني، مبينا ان الديون تبلغ ملياري …

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