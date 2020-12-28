2020/12/28 | 12:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد معاون القائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الاثنين، بأن الانتقام القاسي لدماء الشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء آت في الطريق.وقال نقدي، في كلمته خلال إختتامية النتاجات الاعلامية لمدرسة الشهيد سليماني بمحافظة خوزستان، أن “مدرسة الشهيد سليماني هي مدرسة الجهاد والنضال”، مبينا ان “كل حياة هذا الشهيد العظيم كان جهادا وتضحية ومقاومة”.واشار الى “خصال الشهيد سليماني ومنها الطاعة للولي الفقيه الامام الخامنئي وتجنب التحزب والفئوية السياسية والتحلي بالتواضع ومعرفة العدو وخدمة واحترام الشعب”.وذكر نقدي أن “ما سيتحقق على أيدي شباب الأمة الإسلامية والجمهورية الإسلامية هو طرد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري الايراني: ستعلّق صور الشهيدين سليماني والمهندس على جدران المسجد الأقصى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري الايراني: ستعلّق صور الشهيدين سليماني والمهندس على جدران المسجد الأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).