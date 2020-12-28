2020/12/28 | 12:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الحدود تتمسك بمظفر جبار: خيارنا حتى نهاية الموسم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/28 | 12:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الحدود تتمسك بمظفر جبار: خيارنا حتى نهاية الموسم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة الحدود تتمسك بمظفر جبار: خيارنا حتى نهاية الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).