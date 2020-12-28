مصر ترفض أي قواعد عسكرية لتركيا في ليبيا ووقف صادراتها من الاسلحة

2020/12/28 | 13:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الى تفكيك الميليشيات المسلحة الصباح الجديد-متابعة قالت مصادر في القاهرة أن الوفد المصري الذي يزور ليبيا حاليا، أبلغ حكومة الوفاق بضرورة وقف صادرات السلاح التركي، كما أبلغ طرابلس بضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة، ورفض مصر لأي قواعد عسكرية تركية في ليبيا.ووصل الوفد المصري الأمني والسياسي، امس الأحد، إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة غير ...

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