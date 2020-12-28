منظمة تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وحرية التعبير في الاقليم

2020/12/28 | 13:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينها الاعتقال والحبس دون اوامر قضائية السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي كشفت منظمة مجتمع مدني عن ارتفاع حاد في اعداد الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين وحركة التعبير في الاقليم خلال العام الحالي 2020.وكشفت منظمة السلام والحرية المختصة برصد الانتهاكات التي تحصل ضد شرائح المجتمع الممارسات والتجاوز على حقوق الصحفيين والإعلاميين وحرية الفكر في ...

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