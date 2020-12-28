2020/12/28 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن تفاصيل خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، فيما بينت أن مشروع البتروكيمياويات مرتبط بمشاريع استثمار الغاز المصاحب.وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والتصفية حامد يونس، في تصريح صحفي، إن “الوزارة شرعت بخططها الرامية إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية ،على صعيد قطاع التصفية أو الصناعة التحويلية”، لافتاً إلى أن “الخطط تمثلت بإنشاء مصافٍ جديدة منها مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم ، ومصفى آخر بطاقة 55 ألف برميل هو الأول من نوعه يقوم بتحويل المخلفات والنفط الأسود إلى مشتقات بيضاء، فضلاً عن مشاريع أخرى كإضافة وحدات إنتاجية جديدة لتحسين البنزين والأزمرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تكشف عن خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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