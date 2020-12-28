2020/12/28 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تقرر تخفيض دوام الحوامل ومن لديهن اطفال دون السادسة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تقرر تخفيض دوام الحوامل ومن لديهن اطفال دون السادسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).