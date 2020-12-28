مسؤول حكومي في ديالى : استمرار التبادل التجاري عبر منفذي خانقين ومندلي

2020/12/28 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اكدت مديرية ناحية مندلي في محافظة ديالى استمرار التبادل التجاري عبر منفذين حدوديين مع ايران .وقال مازن اكرم مدير الناحية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان النشاط التجاري بين العراق وايران عبر منفذي خانقين شمال شرق بعقوبة ، ومندلي شرق بعقوبة ، مستمر وتتراوح معدلات النشاط بين 60 الى 70% قياسا بالاشهر العشرة الماضية ".واضاف:" ان المنفذين الحدوديين مغلقان امام المسافرين العراقيين بناء على قرار الحكومة المركزية وخلية الازمة ".واعادت الحكومة المركزية فتح منفذ مندلي بعد اغلاق استمر لاشهر عديدة بسبب قيود كورونا ./انتهى

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